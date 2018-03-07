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Шахматный турнир провел Центр патриотического воспитания и школьного спорта
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Шахматный турнир провел Центр патриотического воспитания и школьного спорта 

Управа района Преображенское 7 марта 2018
Фото: Управа района Преображенское
Команда лицея №1502 при МЭИ стала бронзовым призером шахматного турнира «Белая ладья», посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Названы победители городского шахматного турнира «Белая ладья» среди школьников и ветеранов. Финальные игры состоялись в Музее Победы на Поклонной горе. В номинации «Не прервется связь поколений. „Пешка и ферзь“» бронзу получила команда лицея №1502 при МЭИ. На втором месте — школа №1363, а победила команда из школы №2007.
За приз в номинации «Белая ладья» боролись 34 команды школьников. Лидерами стали спортсмены из «Курчатовской школы», серебро взяли шахматисты из школы №444, бронза у школы №2101.
Участвовали в турнире не только школьники, но и ветераны. Команда ВАО заняла третье место. Первыми стали ветераны Юго-Восточного округа, вторыми — ветераны Южного округа.
В финале городского турнира участвовали около 500 школьников и ветеранов Москвы. Программа турнира позволила всем участникам сразиться с гроссмейстером Николаем Чадаевым — он дал сеанс одновременной игры.
Завершились соревнования лазерным шоу.
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