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Грищук победил Крамника
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Грищук победил Крамника в восьмом туре шахматного турнира претендентов 

ТАСС 18 марта 2018
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником в партии восьмого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.
Другие партии игрового дня завершились вничью: Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Сергей Карякин (Россия).
В турнирной таблице лидирует Каруана, набравший 5,5 очков, на втором месте находится Мамедьяров (5), далее идут Грищук (4,5), Дин Лижэнь (4), Крамник, Карякин (оба — по 3,5), Аронян и Со (оба — по 3).
В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.
Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.
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