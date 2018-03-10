Лучшие шахматистки сразятся в Нижнем Новгороде

В воскресенье, 11 марта, в Нижнем Новгороде пройдет традиционный областной турнир по шахматам среди женщин, посвящённый Международному женскому дню, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Каждый год на турнир приезжают сильнейшие шахматистки со всей области. По словам организаторов, это самый любимый турнир у девушек, и проходит он всегда «в доброжелательной обстановке, с яркими эмоциями и дружеским общением».

В этом году игра обещает быть напряженной и интересной. В турнире примут участие мастер ФИДЕ 15-летняя Екатерина Гольцева (член юношеской сборной России, четырехкратная чемпионка России, чемпионка ПФО по быстрым шахматам 2017 года среди женщин), МФ Алена Корчагина (член юниорской сборной команды России, призер европейских турниров, бронзовый призер первенства России 2017 года среди девушек до 19 лет), МФ Светлана Вифлеемская (известный шахматный тренер Нижнего Новгорода, тренер Екатерины Гольцевой), Эвелина Завиваева (член юношеской сборной России, чемпионка Европы по блицу среди школьников до 8 лет).

Будут здесь и более именитые спортсменки, например, сразиться за шахматной доской приедет многократная чемпионка области среди ветеранов, участница чемпионата Европы среди ветеранов Валентина Милашевская.

Судьи тоже будут высшего разряда: лучший детский тренер России 2014 года, судья первой категории Евгений Гольцев и чемпион Нижегородской области среди мужчин 2017 года Антон Яценко.

Посмотреть на захватывающую игру и поболеть за любимых шахматисток можно в ДЮСШ № 9 (улица Студеная, 37). Турнир начнется в 11.00.

Напомним, нижегородские шахматисты завоевали девять медалей на чемпионате ПФО.