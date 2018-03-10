В Берлине прошло открытие шахматного турнира претендентов

9 марта в Берлине в выставочном пространстве «Кюльхаус» состоялась церемония открытия шахматного турнира претендентов на звание чемпиона мира.

На турнире, который пройдёт в два круга с 10 по 28 марта, будет определён соперник норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. Матч за звание чемпиона мира состоится в Лондоне в ноябре.