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В Берлине прошло открытие шахматного турнира претендентов
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В Берлине прошло открытие шахматного турнира претендентов 

Чемпионат.com 10 марта 2018
9 марта в Берлине в выставочном пространстве «Кюльхаус» состоялась церемония открытия шахматного турнира претендентов на звание чемпиона мира.
На турнире, который пройдёт в два круга с 10 по 28 марта, будет определён соперник норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. Матч за звание чемпиона мира состоится в Лондоне в ноябре.
В турнире претендентов сыграют восемь гроссмейстеров: Сергей Карякин (Россия), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Владимир Крамник (Россия).
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