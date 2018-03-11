«Черно-белые» королевы. Пять самых красивых шахматисток 

фото pixabay.com«Черно-белые» королевы. Пять самых красивых шахматисток11 марта в Нижегородской области прошел турнир по женским шахматам, приуроченный к празднованию Международного женского дня.
Шахматы, пожалуй, можно считать одним из самых «мужских» видов спорта. Однако, среди представительниц «прекрасного пола» есть выдающиеся спортсменки, которые не только не уступают мужчинам-гроссмейстерам на клетчатой доске, но и могли бы посоревноваться в конкурсах красоты наравне с моделями.
«Нижегородская правда» составила ТОП-5 самых обаятельных и привлекательных шахматисток. №1. Наталья Погонина.
Наталья Погонина родилась 9 марта 1985 года во Владивостоке. Гроссмейстер среди женщин, гроссмейстер России, заслуженный мастер спорта. Вице-чемпионка мира по шахматам в 2015 году. Бронзовый призёр первенства Европы 2009 года, Чемпионка Европы 2011 года, Чемпионка России по шахматам 2012 года. Входит в Совет при Губернаторе Саратовской области.
Наталья научилась играть в шахматы в пятилетнем возрасте. В 2014 году была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXXXI Всемирной шахматной олимпиаде в городе Тромсё. №2. Александра Ботез
Александра Ботез родилась 24 сентября 1995 года в Канаде. Считается одной из самых сексуальных шахматисток в мире и одной из лучших шахматисток в Канаде. В шахматы начала играть в пять лет. Регулярно принимает участие в соревнованиях, а также обучает игре в шахматы.
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Хоу Ифань родилась 27 февраля 1994 года в Китае. Четырехкратная чемпионка мира среди женщин, трёхкратная победительница женских командных чемпионатов мира в составе команды КНР.
Хоу Ифань начала играть в шахматы с 6 лет. В 2007 году 13-летняя шахматистка стала самой юной в истории чемпионкой Китая среди женщин. В 14 лет Хоу Ифань стала самой молодой шахматисткой в истории, которая стала гроссмейстером среди мужчин.JTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLWNhcHRpb25lZCUyMGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbmslM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJXR2tacWxnT1FxJTJGJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXZlcnNpb24lM0QlMjI4JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRkZGJTNCJTIwYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMGJvcmRlci1yYWRpdXMlM0EzcHglM0IlMjBib3gtc2hhZG93JTNBMCUyMDAlMjAxcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuNSUyOSUyQzAlMjAxcHglMjAxMHB4JTIwMCUyMHJnYmElMjgwJTJDMCUyQzAlMkMwLjE1JTI5JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMXB4JTNCJTIwbWF4LXdpZHRoJTNBNjU4cHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUzQiUyMHdpZHRoJTNBOTkuMzc1JTI1JTNCJTIwd2lkdGglM0Etd2Via2l0LWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIwd2lkdGglM0FjYWxjJTI4MTAwJTI1JTIwLSUyMDJweCUyOSUzQiUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycGFkZGluZyUzQThweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM0Y4RjhGOCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E0MHB4JTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTYyLjQ2NzcwMDI1ODM5NzkyNiUyNSUyMDAlM0IlMjB0ZXh0LWFsaWduJTNBY2VudGVyJTNCJTIwd2lkdGglM0ExMDAlMjUlM0IlMjIlM0UlMjAlM0NkaXYlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGJhY2tncm91bmQlM0F1cmwlMjhkYXRhJTNBaW1hZ2UlMkZwbmclM0JiYXNlNjQlMkNpVkJPUncwS0dnb0FBQUFOU1VoRVVnQUFBQ3dBQUFBc0NBTUFBQUFwV3FvekFBQUFCR2RCVFVFQUFMR1BDJTJGeGhCUUFBQUFGelVrZENBSzdPSE9rQUFBQU1VRXhVUmN6TXpQZjM5OWZYMSUyQmJtNW16WTlBTUFBQURpU1VSQlZEakx2WlhiRXNNZ0NFUzUlMkZQOCUyRnQ5RnVSVkNSbVU3M0pXbHpvc2dTSUlaVVJDam8lMkZhZCUyQkVRSkpCNEh2OEJGdCUyQklEcFFvQ3gxd2pPU0JGaGgyWHNzeEVJWW4zdWxJJTJGNk1OUmVFMDdVSVdKRXY4VUVPV0RTODhMWTk3a3F5VGxpSktLdHVZQmJydUF5Vmg1d09IaVhtcGk1d2U1OEVrMDI4Y3p3eXVRZExLUEcxQmtiNE5uTSUyQlZlQW5mSHFuMWs0JTJCR1BUNnVHUWN2dTJoMk9WdUlmJTJGZ1dVRnl5OE9XRXBkeVpTYTNhVkNxcFZvVnZ6WloyVlRubjJ3VThxelZqRERldE85MEdTeTltVkxxdGdZU3kyMzFNeHJZNkkyZ0dxanJUWTBMOGZ4Q3hmQ0JiaFdyc1lZQUFBQUFFbEZUa1N1UW1DQyUyOSUzQiUyMGRpc3BsYXklM0FibG9jayUzQiUyMGhlaWdodCUzQTQ0cHglM0IlMjBtYXJnaW4lM0EwJTIwYXV0byUyMC00NHB4JTNCJTIwcG9zaXRpb24lM0FyZWxhdGl2ZSUzQiUyMHRvcCUzQS0yMnB4JTNCJTIwd2lkdGglM0E0NHB4JTNCJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTIwJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwbWFyZ2luJTNBOHB4JTIwMCUyMDAlMjAwJTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTAlMjA0cHglM0IlMjIlM0UlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20lMkZwJTJGQldHa1pxbGdPUXElMkYlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGNvbG9yJTNBJTIzMDAwJTNCJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0FBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjBmb250LXNpemUlM0ExNHB4JTNCJTIwZm9udC1zdHlsZSUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBbm9ybWFsJTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0ExN3B4JTNCJTIwdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uJTNBbm9uZSUzQiUyMHdvcmQtd3JhcCUzQWJyZWFrLXdvcmQlM0IlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0VJdCUyNiUyMzM5JTNCcyUyMGFsd2F5cyUyMGhhcmQlMjB0byUyMHBsYXklMjBhZ2FpbnN0JTIwWWlmYW4lMjBjYXVzZSUyMHRoZXJlJTI2JTIzMzklM0JzJTIwYWx3YXlzJTIwdGhyZWUlMjBRdWVlbnMlMjBpbiUyMHRoZSUyMGdhbWUlMjAtJTIweW91ciUyMHF1ZWVuJTJDJTIwWWlmYW4lMjYlMjMzOSUzQnMlMjBxdWVlbiUyMGFuZCUyMFlpZmFuJTIwaGVyc2VsZi4lMjAlMjNob3V5aWZhbiUyMCUyM3F1ZWVuJTIwJTIzb2YlMjAlMjNjaGVzcyUyMCVFMiU5OSU5NSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZwJTNFJTIwJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjNjOWM4Y2QlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjBtYXJnaW4tYm90dG9tJTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E4cHglM0IlMjBvdmVyZmxvdyUzQWhpZGRlbiUzQiUyMHBhZGRpbmclM0E4cHglMjAwJTIwN3B4JTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHRleHQtb3ZlcmZsb3clM0FlbGxpcHNpcyUzQiUyMHdoaXRlLXNwYWNlJTNBbm93cmFwJTNCJTIyJTNFJUQwJTlGJUQxJTgzJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQwJUJFJUQxJTgyJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGaG91X3lpZmFucGFnZSUyRiUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjNjOWM4Y2QlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBmb250LXN0eWxlJTNBbm9ybWFsJTNCJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlMjBIb3UlMjBZaS1mYW5wYWdlJTNDJTJGYSUzRSUyMCUyOCU0MGhvdV95aWZhbnBhZ2UlMjklMjAlM0N0aW1lJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjIlMjBkYXRldGltZSUzRCUyMjIwMTctMDctMDNUMjMlM0EyMCUzQTI2JTJCMDAlM0EwMCUyMiUzRSVEMCU5OCVEMSU4RSVEMCVCQiUyMDMlMkMlMjAyMDE3JTIwJUQwJUIyJTIwNCUzQTIwJTIwUERUJTNDJTJGdGltZSUzRSUzQyUyRnAlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlM0MlMkZibG9ja3F1b3RlJTNFJTIwJTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBkZWZlciUyMHNyYyUzRCUyMiUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGZW1iZWQuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=№4. Анна Музычук
Анна Музычук родилась 28 февраля 1990 года в городе Стрый, Львовской области. Чемпионка мира 2010 года среди девушек до 20 лет. Чемпионка мира по блицу среди женщин 2014 и 2016 года. Чемпионка мира по быстрым шахматам в 2016 году. В составе женской сборной Украины завоевала 3-е место на шахматной Олимпиаде 2014 года.
Сестра Анны тоже шахматистка, 15-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Мария Музычук.
Анна Музычук научилась играть в шахматы в возрасте 3-х лет, а в 5 лет выиграла свой первый турнир.
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Александра Костенюк
Александра Костенюк родилась 23 апреля 1984 года в Перми. Начала играть в шахматы с пяти лет со своим отцом, шахматистом Константином Костенюком. Уже в 14 лет юная шахматистка стала одной из самых молодых спортсменок, кому было присвоено звание гроссмейстера среди женщин. А в 2004 году Александра Костенюк стала 10-й женщиной в мире, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин.
Анастасия Костенюк — двенадцатая чемпионка мира по шахматам с 2008 по 2010 гг. Двукратная чемпионка России. Чемпионка Швейцарии. Вице-чемпионка мира по быстрым шахматам в 2012 году. Член партии «Единая Россия» с 2009 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