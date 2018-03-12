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Шахматисты Старого Крюково не смогли составить конкуренцию сильнейшим
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Шахматисты Старого Крюково не смогли составить конкуренцию сильнейшим 

Старое Крюково 12 марта 2018
Фото: Старое Крюково
9 марта в шахматном клубе «Спартаковец» было разыграно первенство Зеленограда по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
В турнире, организованном окружным центром физической культуры и спорта, приняли участие команды, представляющие все районы Зеленограда.
По регламенту, игры проходили по круговой системе. Итоговые результаты соревнований:
1 место — Крюково (20 очков);
2 место — Матушкино (17.5 очков);
3 место — Савелки (15.5 очков);
4 место — Старое Крюково (3.5 очка);
5 место — Силино (3.5 очка).
Команды-призеры были награждены дипломами и кубками, а участники команд — грамотами и медалями.
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 Ещё 2 источника 
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