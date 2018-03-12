Шахматисты Старого Крюково не смогли составить конкуренцию сильнейшим

9 марта в шахматном клубе «Спартаковец» было разыграно первенство Зеленограда по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

В турнире, организованном окружным центром физической культуры и спорта, приняли участие команды, представляющие все районы Зеленограда.

По регламенту, игры проходили по круговой системе. Итоговые результаты соревнований:

1 место — Крюково (20 очков);

2 место — Матушкино (17.5 очков);

3 место — Савелки (15.5 очков);

4 место — Старое Крюково (3.5 очка);

5 место — Силино (3.5 очка).

Команды-призеры были награждены дипломами и кубками, а участники команд — грамотами и медалями.