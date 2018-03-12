Ещё
Шахматисты Сокольников выступили на городском этапе открытого московского турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматисты Сокольников выступили на городском этапе открытого московского турнира 

Управа района Сокольники 12 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
Команда шахматистов из школы №1404 «Гамма» района Сокольники приняла участие в завершающем этапе открытого московского турнира.
Школьная команда завоевала первое место в межрайонном турнире и, таким образом, получила право участвовать в городском этапе турнира по шахматам. Шахматисты Сокольников сражались в номинации «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“. Команда школы района Сокольники, представленная одной девушкой, двумя юношами и ветераном Вайманом Анатолием Яковлевичем, заняла шестое место среди тридцати шести команд. В упорной борьбе шахматисты проиграли призерам всего полтора балла.
Турнир проводился по швейцарской системе. Таким образом, соревнования состояли из семи туров по десять минут на партию плюс пять секунд. Лучшими игроками турнира были признаны ученик 11 класса Роман, который одержал шесть побед из семи игр, и ветеран Анатолий Вайман с пятью победами.
Фото: предоставлено ГБОУ „Школа №1404 „Гамма“.
Управа района Сокольники: последние новости
Турниры по шашкам и шахматам среди женщин прошел в Сокольниках Собянин: В Москве реализуется масштабный проект развития детско-юношеского футбола В «Школе на Гастелло» прошли «Веселые старты»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение