Шахматисты Сокольников выступили на городском этапе открытого московского турнира

Команда шахматистов из школы №1404 «Гамма» района Сокольники приняла участие в завершающем этапе открытого московского турнира.

Школьная команда завоевала первое место в межрайонном турнире и, таким образом, получила право участвовать в городском этапе турнира по шахматам. Шахматисты Сокольников сражались в номинации «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“. Команда школы района Сокольники, представленная одной девушкой, двумя юношами и ветераном Вайманом Анатолием Яковлевичем, заняла шестое место среди тридцати шести команд. В упорной борьбе шахматисты проиграли призерам всего полтора балла.

Турнир проводился по швейцарской системе. Таким образом, соревнования состояли из семи туров по десять минут на партию плюс пять секунд. Лучшими игроками турнира были признаны ученик 11 класса Роман, который одержал шесть побед из семи игр, и ветеран Анатолий Вайман с пятью победами.

Фото: предоставлено ГБОУ „Школа №1404 „Гамма“.