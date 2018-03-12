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Шахматисты Махачкалы избрали президентом своей федерации бизнесмена Гасангусейна Гасангусейнова
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Шахматисты Махачкалы избрали президентом своей федерации бизнесмена Гасангусейна Гасангусейнова 

Mirmol.ru 12 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Шахматисты Махачкалы избрали президентом своей федерации бизнесмена Гасангусейна ГасангусейноваНовым президентом шахматной федерации Махачкалы стал бизнесмен Гасангусейн Гасангусейнов. Его кандидатура была поддержана путем открытого голосования шахматистами города на отчетно-выборном собрании федерации.
До Гасангусейнова возглавлял шахматную федерацию Курбан Ибрагимов, работа которого была признана удовлетворительной.
Гасангусейнов поблагодарил коллег за доверие и поделился своими планами по развитию шахмат в Махачкале. Он отметил высокий уровень столичных шахматистов и их достойные выступления на соревнованиях различного уровня.
Являясь большим любителем шахмат, Гасангусейнов в школьные годы учился в шахматном спецклассе махачкалинского лицея №39.
Отметим, что по итогам отчетно-выборного собрания был единогласно утвержден и состав президиума федерации шахмат Махачкалы.
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