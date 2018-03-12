Шахматисты Махачкалы избрали президентом своей федерации бизнесмена Гасангусейна Гасангусейнова 

Шахматисты Махачкалы избрали президентом своей федерации бизнесмена Гасангусейна ГасангусейноваНовым президентом шахматной федерации Махачкалы стал бизнесмен Гасангусейн Гасангусейнов. Его кандидатура была поддержана путем открытого голосования шахматистами города на отчетно-выборном собрании федерации.
До Гасангусейнова возглавлял шахматную федерацию Курбан Ибрагимов, работа которого была признана удовлетворительной.
Гасангусейнов поблагодарил коллег за доверие и поделился своими планами по развитию шахмат в Махачкале. Он отметил высокий уровень столичных шахматистов и их достойные выступления на соревнованиях различного уровня.
Являясь большим любителем шахмат, Гасангусейнов в школьные годы учился в шахматном спецклассе махачкалинского лицея №39.
Отметим, что по итогам отчетно-выборного собрания был единогласно утвержден и состав президиума федерации шахмат Махачкалы.