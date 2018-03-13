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В Печатниках прошел крупный шахматный турнир
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В Печатниках прошел крупный шахматный турнир 

Управа района Печатники города Москвы 13 марта 2018
Фото: Новые печатники
В воскресенье, 11 марта, шахматный клуб «От пешки до Ферзя» ГБУ «Культурно-спортивный центр „Печатники“ провел шахматный турнир для взрослых и детей к Международному женскому дню. В спортивном соревновании приняли участие непосредственно члены клуба и жители района Печатники в трех возрастных категориях.
Победителями среди взрослого населения старше 18 лет стали:
I место Пестуненко Олег,
II место Головин Виталий,
III место Саликов Андрей.
Среди детей в возрасте от 11 до 17 лет:
I место Шахов Виталий,
II место Громов Артем,
III место Олейников Николай.
Среди детей в возрасте до 10 лет:
I место Мишенин Николай,
II место Степков Тимур,
III место Олейникова Нина.
Победители были награждены оригинальными красочными грамотами и медалями от ГБУ „Культурно-спортивный центр „Печатники“. Главным судьей в спортивном соревновании выступил руководитель шахматного клуба „От пешки до Ферзя“, член местного политсовета партии „Единая Россия“ Сергей Легостин.
Из бесед с участниками турнира:
“Было весело встретить своих старых друзей по клубу и провести с ними время за игрой в шахматы», — поделилась впечатлением Нина Олейникова, 9 лет.
«Сегодня у меня была потрясающая партия с Поляковым Димой: мы играли с часами и в эндшпиле. Я смог поставить мат за несколько секунд до конца!», — рассказал Георгий Арверладзе, 11 лет.
Родители и друзья активно поддерживали участников турнира. Все вместе они остались довольны наградным материалом и организацией турнира. (то)
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