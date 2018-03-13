В Печатниках прошел крупный шахматный турнир

В воскресенье, 11 марта, шахматный клуб «От пешки до Ферзя» ГБУ «Культурно-спортивный центр „Печатники“ провел шахматный турнир для взрослых и детей к Международному женскому дню. В спортивном соревновании приняли участие непосредственно члены клуба и жители района Печатники в трех возрастных категориях.

Победителями среди взрослого населения старше 18 лет стали:

I место Пестуненко Олег,

III место Саликов Андрей.

Среди детей в возрасте от 11 до 17 лет:

III место Олейников Николай.

Среди детей в возрасте до 10 лет:

I место Мишенин Николай,

II место Степков Тимур,

III место Олейникова Нина.

Победители были награждены оригинальными красочными грамотами и медалями от ГБУ „Культурно-спортивный центр „Печатники“. Главным судьей в спортивном соревновании выступил руководитель шахматного клуба „От пешки до Ферзя“, член местного политсовета партии „Единая Россия“ Сергей Легостин.

Из бесед с участниками турнира:

“Было весело встретить своих старых друзей по клубу и провести с ними время за игрой в шахматы», — поделилась впечатлением Нина Олейникова, 9 лет.

«Сегодня у меня была потрясающая партия с Поляковым Димой: мы играли с часами и в эндшпиле. Я смог поставить мат за несколько секунд до конца!», — рассказал Георгий Арверладзе, 11 лет.

Родители и друзья активно поддерживали участников турнира. Все вместе они остались довольны наградным материалом и организацией турнира. (то)