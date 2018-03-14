Российский посол признался, что вряд ли стал бы играть в шахматы с Карповым

ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя предстоящий Книжный салон в Париже, где Россия будет почетным гостем и организатором сеанса одновременной игры в шахматы с чемпионом мира Анатолием Карповым, рассказал, что сам вряд ли сыграл бы с ним партию.

"Я с Анатолием Евгеньевичем Карповым дружу, но в шахматы я с ним вряд ли бы стал играть — чтобы не ставить его в неловкое положение. Партия не может длиться несколько секунд", — сказал дипломат.

Парижский книжный салон пройдет в столице Франции с 16 по 19 марта. Россия в этом году является почетным гостем салона, около тридцати российских писателей выступят в рамках программы салона в Париже и других городах Франции. В программе книжной выставки на 16 марта запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с двенадцатым чемпионом мира Анатолием Карповым.