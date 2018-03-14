В Кинешме завершилось Первенство Ивановской области по шахматам

Подведены итоги Первенства Ивановской области по шахматам в возрасте до 9 лет, которое проходило в Кинешме в воскресенье, 11 марта.

По результатам турнира среди девочек первое место заняла представительница Иванова Людмила Коржова, показавшая 100% результат. Серебро досталось также ивановке Александре Широковой . Замкнула тройку призеров Алиса Меркулова из Кинешмы.