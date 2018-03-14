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В Кинешме завершилось Первенство Ивановской области по шахматам
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В Кинешме завершилось Первенство Ивановской области по шахматам 

Советский спорт 14 марта 2018
Фото: Советский спорт
Подведены итоги Первенства Ивановской области по шахматам в возрасте до 9 лет, которое проходило в Кинешме в воскресенье, 11 марта.
По результатам турнира среди девочек первое место заняла представительница Иванова Людмила Коржова, показавшая 100% результат. Серебро досталось также ивановке Александре Широковой. Замкнула тройку призеров Алиса Меркулова из Кинешмы.
В турнире у мальчиков лидеры набрали одинаковое количество очков и итоговые места определялись по дополнительным показателям. В итоге золото получил ивановский спортсмен Борис Плотников. Второе место осталось за Алексеем Осиповым из Фурманова. Бронза досталась Михаилу Васильеву из областного центра.
Специальными призами «За волю к победе» судейская коллегия областного Первенства отметила Викторию Чёлышеву из Приволжска и Александра Орлова из Иванова. Более подробную информацию о турнире Вы можете получить на сайте Ивановской областной федерации шахмат по адресу: http://dukchess.ru/
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