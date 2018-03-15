Поражение и последнее место: Карякин шокирует

В четвертом раунде турнира претендентов произошла смена лидеров: американец Фабиано Каруана обыграл черными 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и занял его место на первой строчке турнирной таблицы. Другой россиянин Сергей Карякин также потерпел поражение, только для него оно стало уже вторым, и теперь участник прошлого матча на первенство мира делит последнее место с американцем Уэсли Со.

В Берлине завершился четвертый раунд турнира претендентов, по итогам которого определится, кто из шахматистов сыграет в матче на первенство мира против норвежца Магнуса Карлсена, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.

На пресс-конференции перед стартом очередных партий журналисты спросили россиянина Владимира Крамника, занимавшего на тот момент первое место в таблице, в каком амплуа он тут предстанет — прагматика или художника. Экс-чемпион мира улыбнулся:

— Недавно в Вейк-ан-Зее я собирался играть солидно и практично, а вместо этого во многих моих партиях на доске творилось бог знает что, оценка позиции скакала от «выиграно» до «проиграно»… К счастью, побед у меня оказалось в итоге больше, чем поражений.

Мне хотелось бы, чтобы в Берлине зрители увидели Крамника-прагматика, но боюсь, что вы увидите Крамника-художника!

И ведь сам себе напророчил. После трех туров Владимир единолично лидировал, а в четвертом ему предстояло играть белыми с одним из ближайших преследователей — Фабиано Каруаной. План на игру напрашивался: расставить солидную позицию, попытаться немного «подавить», а если черные захотят сыграть на победу, то им придется очень сильно рисковать.

Поначалу события развивались аккурат по такому сценарию, причем Каруана показал, что ничья черными его вполне устраивает, и избрал огнеупорную русскую партию, а не, скажем, гораздо более острую систему Найдорфа. Вскоре с доски исчезли ферзи, и возникла примерно равная, скучноватая с виду позиция. Интернет наполнился иронично-снисходительными комментариями.

Мол, Крамник решил «засушить» игру; не очень-то это красиво, конечно, но после блестящего старта и феерической победы над Ароняном он имеет право на передышку.

Через несколько ходов стало ясно, что ни о каком дополнительном дне отдыха лидер не помышляет. Крамник придумал оригинальный план нажима на центр, но он оказался немного медлительным: пока белые подводили свои фигуры к полю боя, черные успели завязать стычку на королевском фланге. В ответ экс-чемпион мира нанес удар на противоположной стороне доски, после чего завязались большие осложнения со взаимным вторжением фигур и пешек в глубокие тылы неприятеля.

Крамник признался, что издалека просмотрел ход 28…Rad8!, благодаря которому черные добились перевеса. Однако Каруана попал в сильный цейтнот, допустил несколько ошибок, и уже его положение стало критическим.

Похоже, у Крамника был достаточно четкий путь к победе, причем он его видел; но Владимир решил выиграть проще, не давая сопернику никакой контригры, и опять просчитался.

Он полагал, что выигрывает качество, сохраняя все выгоды своего положения (в первую очередь — опасные проходные пешки), не заметив, что его король нежданно-негаданно попадает в матовую сеть. Пришлось белым расстаться со своим главным козырем — проходной на d7, после чего позиция уравнялась, — так утверждает компьютер, которой в счетной игре практически не ошибается.

«Я запаниковал и сделал первый попавшийся ход», — констатировал экс-чемпион мира. Крамник же по инерции продолжил играть на победу, и его король снова угодил под атаку. К тому же Владимир попал в сильнейший цейтнот, а Фабиано искусно поддерживал напряжение, постоянно создавая опасные угрозы. Белые допустили решающую ошибку, когда у них на часах оставалось всего две секунды.

На 66-м ходу Каруана одержал победу и возглавил гонку. Драматическая партия продолжалась почти шесть с половиной часов.

А быстрее всех в этот день «отстрелялись» азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров и Уэсли Со: в одном из актуальных вариантов защиты Нимцовича американец, игравший черными, грамотно решил дебютные проблемы и добился ничьей.

— Я сыграл фантастическую партию, делал все лучшие ходы, — хитро улыбался Мамедьяров на пресс-конференции. — Но этого оказалось недостаточно для победы.

Вот в прошлом туре в партии с Каруаной я думал, что у меня все время был перевес, отказался от ничьей повторением ходов. Пришел домой, посмотрел на компьютере: всю партию у меня было хуже, а в этот момент, когда я отказался от повторения ходов, оценка была вообще «плюс один» в пользу соперника!

Рассказывая о дебютной стадии, азербайджанский шахматист упомянул партию Бареев — Иванчук. Уэсли посмотрел на него удивленно и попросил уточнить, кто и когда так играл. Шах улыбнулся: «Это было давно, ты тогда еще не родился!» На самом деле, партия была сыграна 12 лет назад на Кубе в Мемориале Капабланки, но Со, похоже, не слишком интересуется творчеством своих предшественников.

Партия Карякина и армянского гроссмейстера Левона Ароняна может пополнить рубрику «По следам дебютных катастроф», которая в современной интерпретации должна называться так: «Учил-учил, но все перепутал».

А в остром венском варианте, который разыграли гроссмейстеры, ошибаться с порядком ходов никак нельзя. Карякин пожертвовал пешку, рассчитывая получить за нее серьезную инициативу, а после своей ошибки уже на 17-м ходу вынужден был переключиться на борьбу за равенство.

Однако спастись Сергей не сумел: очень уж плохую позицию получили его белые фигуры, как говорится, «с раздачи». На стадии реализации черные действовали не оптимальным образом, но свой шанс не упустили. Компьютер показывал более четкий путь к победе: отрезать белому королю пути к бегству на фланг и атаковать его в центре. Я поинтересовался у Ароняна, рассматривал ли он подобные идеи.

— Да, рассматривал, — ответил Левон, — однако форсированного выигрыша там не нашел.

Подумал: начну сейчас играть слишком авантюрно, а Карякин ведь хорошо защищается. Поэтому лучше действовать надежно.

Мне казалось, что при продолжении в партии у черных все было под контролем.

На вопрос о том, как Аронян провел выходной день, как восстанавливался после болезненного поражения от Крамника, последовал ответ:

— Съездил в гости к родителям (они живут в Берлине — «Газета.Ru» ), мы поиграли в одну настольную игру. В упорной борьбе выиграл у мамы с разницей всего в семь очков! Иногда очень важно отключиться на время от шахмат и одержать победу хоть в какой-нибудь игре.

Любопытнейшая дебютная дуэль в анти-московском варианте разыгралась в партии россиянина Александра Грищука и китайца Дин Лижэня.

Белые применили жертву фигуры, которую ввел в практику десять лет назад Веселин Топалов в партии со своим историческим соперником Крамником.

Белые одержали тогда эффектную победу, однако впоследствии за черных были найдены, казалось бы, достаточные оборонительные ресурсы. Такая оценка господствовала почти до конца 2017 года, но потом она изменилась.

— Меня вдохновила игра «Альфа-Зеро», которая высоко оценивает шансы белых, тогда как «Стокфиш» и «Комодо» этого не понимают, — рассказал позже Грищук.

А Лижэнь, судя по всему, был не в курсе последних достижений высокой компьютерной мысли: он сидел и терпеливо считал варианты.

В результате на 21-м ходу черные ошиблись, после чего Грищук мог быстро склонить чашу весов в свою пользу, но не заметил этой возможности.

Ее показал на пресс-конференции китайский гроссмейстер, который обнаружил опасность сразу после того, как допустил ошибку (подобные запоздалые прозрения случаются в шахматах сплошь и рядом). Александр не воспользовался этим шансом, и в последующей очень острой борьбе атака и защита уравновесили друг друга — ничья.

В пятом туре, который состоится в четверг, 15 марта, встречаются: Аронян — Грищук, Каруана — Карякин, Со — Крамник, Лижэнь — Мамедьяров.