Ученики школы № 2007 приняли участие в финале городского турнира по шахматам

В воскресенье 4 марта 2018 г. состоялись финальные городские соревнования по шахматам, участниками которых стали ученики школы № 2007. Об этом сообщается на сайте школы.

Местом проведения соревнований вновь стал Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В этом году они проводились в трех номинациях: турнир школьных команд «Белая ладья», «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“» и Московский турнир среди ветеранов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В турнире среди смешанных команд образовательных организаций «Не прервется связь поколений „Пешка и Ферзь“ второй год подряд первенствовала команда школы № 2007.