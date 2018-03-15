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Ученики школы № 2007 приняли участие в финале городского турнира по шахматам
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Ученики школы № 2007 приняли участие в финале городского турнира по шахматам 

Южное Бутово 15 марта 2018
Фото: Южное Бутово
В воскресенье 4 марта 2018 г. состоялись финальные городские соревнования по шахматам, участниками которых стали ученики школы № 2007. Об этом сообщается на сайте школы.
Местом проведения соревнований вновь стал Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В этом году они проводились в трех номинациях: турнир школьных команд «Белая ладья», «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“» и Московский турнир среди ветеранов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В турнире среди смешанных команд образовательных организаций «Не прервется связь поколений „Пешка и Ферзь“ второй год подряд первенствовала команда школы № 2007.
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