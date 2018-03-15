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Учащиеся физмат школы № 2007 стали участниками городского турнира по шахматам
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Учащиеся физмат школы № 2007 стали участниками городского турнира по шахматам 

Управа района Южное Бутово 15 марта 2018
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 2007, ученики 9, 10 и 11 классов стали участниками городского турнира по шахматам.
Турнир проходил в Музее Великой Отечественной войны, это стало традицией.
В этот раз турнир проводился в трех номинациях: турнир школьных команд «Белая ладья», «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“» и Московский турнир среди ветеранов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В турнире среди смешанных команд образовательных организаций «Не прервется связь поколений „Пешка и Ферзь“ второй год подряд первенствовала команда школы № 2007.
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