Учащиеся физмат школы № 2007 стали участниками городского турнира по шахматам

Как сообщается на сайте школы № 2007, ученики 9, 10 и 11 классов стали участниками городского турнира по шахматам.

Турнир проходил в Музее Великой Отечественной войны, это стало традицией.

В этот раз турнир проводился в трех номинациях: турнир школьных команд «Белая ладья», «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“» и Московский турнир среди ветеранов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В турнире среди смешанных команд образовательных организаций «Не прервется связь поколений „Пешка и Ферзь“ второй год подряд первенствовала команда школы № 2007.