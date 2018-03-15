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В Щукине пройдут финальные окружные соревнования по шахматам
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В Щукине пройдут финальные окружные соревнования по шахматам 

Префектура СЗАО города Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика», который располагается в районе Щукино, в воскресенье, 18 марта, состоятся финальные окружные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы — мальчики и девочки в возрасте до 17 лет, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 11.00. Напомним, ФОК «Динамика» находится по адресу: 1-й Пехотный пер., д. 8.
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