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В шахматном турнире на Краснодарской победила дружба
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В шахматном турнире на Краснодарской победила дружба 

Управа района Люблино 22 часа назад
Фото: Мое Люблино
Окружной турнир по шахматам для детей состоялся 11 марта в библиотеке №130 на улице Краснодарская. Он объединил представителей разных районов ЮВАО.
— Игроки выступали в двух возрастных категориях. Самому младшему участнику было всего 4 года. Обстановка оказалась настолько доброжелательной, что можно с уверенностью сказать — победила дружба, — отметил руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов.
По итогам состязаний всем участникам были вручены награды — медали, грамоты и сладкие призы. (ск)
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