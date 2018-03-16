В шахматном турнире на Краснодарской победила дружба

Окружной турнир по шахматам для детей состоялся 11 марта в библиотеке №130 на улице Краснодарская. Он объединил представителей разных районов ЮВАО.

— Игроки выступали в двух возрастных категориях. Самому младшему участнику было всего 4 года. Обстановка оказалась настолько доброжелательной, что можно с уверенностью сказать — победила дружба, — отметил руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов

По итогам состязаний всем участникам были вручены награды — медали, грамоты и сладкие призы. (ск)