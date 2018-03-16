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В центре «Агацукан» провели турнир по шахматам
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В центре «Агацукан» провели турнир по шахматам 

Управа района Молжаниновский города Москвы 17 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В центре культуры и спорта «Агацукан» (Новоподрезково) состоялся Первый открытый турнир по шахматам. Соревнования провели в 7 туров.
— Борьбу за награды вели 20 юных гениев. Победителю вручили медаль и кубок, призерам — медали и грамоты. Остальные ребята получили утешительные призы и грамоты. Никто не ушёл без подарка, — отметили в администрации центра.
По итогам встреч первое место занял Влад Кондратьев, вторыми стали Богдан Борисов, Екатерина Волкова и Никита Воробьев. Бронза досталась Никите Горину и Алексею Исковских. (то)
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