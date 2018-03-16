В центре «Агацукан» провели турнир по шахматам

В центре культуры и спорта «Агацукан» (Новоподрезково) состоялся Первый открытый турнир по шахматам. Соревнования провели в 7 туров.

— Борьбу за награды вели 20 юных гениев. Победителю вручили медаль и кубок, призерам — медали и грамоты. Остальные ребята получили утешительные призы и грамоты. Никто не ушёл без подарка, — отметили в администрации центра.