«Монпелье» и «Дижон» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу

Футболисты «Монпелье» и «Дижона» разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Монпелье в субботу, завершился вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Элье Скири (59-я минута) и Жованни Сьо (66-я). У гостей дубль оформил Уэсли Саид (27-я, 90+1-я). Для «Монпелье» эта ничья стала пятой подряд и 15-й в 30 турах чемпионата Франции.

Результаты других матчей 30-го тура, прошедших в субботу:

"Анже" — «Кан» — 3:0,

"Тулуза" — «Страсбур» — 2:2,

"Амьен" — «Труа» — 1:1.