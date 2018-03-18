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«Монпелье» и «Дижон» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу
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«Монпелье» и «Дижон» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу 

Р-Спорт 4 часа назад
Футболисты «Монпелье» и «Дижона» разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Монпелье в субботу, завершился вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Элье Скири (59-я минута) и Жованни Сьо (66-я). У гостей дубль оформил Уэсли Саид (27-я, 90+1-я). Для «Монпелье» эта ничья стала пятой подряд и 15-й в 30 турах чемпионата Франции.
Результаты других матчей 30-го тура, прошедших в субботу:
"Анже" — «Кан» — 3:0,
"Тулуза" — «Страсбур» — 2:2,
"Амьен" — «Труа» — 1:1.
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