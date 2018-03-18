Салехардские шахматисты попадают в окружную сборную «автоматом»

В городском первенстве по классическим шахматам среди детей до 9 лет, состоявшемся сегодня, лидировал Адриан Афанасьев. И произошло это за целый тур до окончания состязания.

Такие турниры считаются отборочными для участия в окружном первенстве, которое пройдет в Ноябрьске в мае. Но, как отметили в Полярной шахматной школе Анатолия Карпова , победитель салехардского тура автоматически зачисляется в ямальскую команду и будет представлять регион на всероссийском уровне. Почему?