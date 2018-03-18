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Салехардские шахматисты попадают в окружную сборную «автоматом»
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Салехардские шахматисты попадают в окружную сборную «автоматом» 

Красный Север 10 часов назад
Фото: Красный Север
В городском первенстве по классическим шахматам среди детей до 9 лет, состоявшемся сегодня, лидировал Адриан Афанасьев. И произошло это за целый тур до окончания состязания.
Такие турниры считаются отборочными для участия в окружном первенстве, которое пройдет в Ноябрьске в мае. Но, как отметили в Полярной шахматной школе Анатолия Карпова, победитель салехардского тура автоматически зачисляется в ямальскую команду и будет представлять регион на всероссийском уровне. Почему?
— А потому что салехардские шахматисты на голову сильнее сверстников из других муниципалитетов ЯНАО, — отмечает главный судья городского первенства Александр Сергеев.
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