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Только Омская область и Чечня отдали Бабурину более 1% голосов на выборах
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Только Омская область и Чечня отдали Бабурину более 1% голосов на выборах 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин только в двух регионах: Омской области и Чеченской республике — смог набрать более 1% голосов избирателей в свою поддержку, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно предварительным результатам выборов, по итогам обработки 100% протоколов в Омской области Бабурин заручился поддержкой 1,13% избирателей. В Чеченской республике за него проголосовали 1,18% избирателей.
Немного не хватило Бабурину до 1% в Ивановской области (0,90%) и Москве (0,96%). Хотя в Москве, в отличие от других регионов на 8.30 мск, пока не подсчитали все 100% протоколов — в столице данные обработаны на 99,92% участков, но кандидату вряд ли удастся набрать более 1%.
Меньше всего процентов Бабурин получил в Дагестане — 0,12%, Крыму — 0,19% и Тыве — 0,25%.
В целом по стране за кандидата Бабурина проголосовали 0,65% избирателей, или 477 тысяч 875 человек по итогам обработки 99,83% протоколов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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