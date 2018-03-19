Только Омская область и Чечня отдали Бабурину более 1% голосов на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости . Кандидат на пост президента РФ от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин только в двух регионах: Омской области и Чеченской республике — смог набрать более 1% голосов избирателей в свою поддержку, свидетельствуют данные ЦИК

Согласно предварительным результатам выборов, по итогам обработки 100% протоколов в Омской области Бабурин заручился поддержкой 1,13% избирателей. В Чеченской республике за него проголосовали 1,18% избирателей.

Немного не хватило Бабурину до 1% в Ивановской области (0,90%) и Москве (0,96%). Хотя в Москве, в отличие от других регионов на 8.30 мск, пока не подсчитали все 100% протоколов — в столице данные обработаны на 99,92% участков, но кандидату вряд ли удастся набрать более 1%.

Меньше всего процентов Бабурин получил в Дагестане — 0,12%, Крыму — 0,19% и Тыве — 0,25%.

В целом по стране за кандидата Бабурина проголосовали 0,65% избирателей, или 477 тысяч 875 человек по итогам обработки 99,83% протоколов.

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