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24 марта в храмовом комплексе в ЮВАО организуют шахматный турнир
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24 марта в храмовом комплексе в ЮВАО организуют шахматный турнир 

Управа Южнопортового района 14 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
Организатором соревнований по шахматам выступает воскресная школа «Радовесть», где в субботу пройдёт пятый турнир среди юных шахматистов.
— Турнир будет проходить на территории храмового комплекса в доме причта с 13.00 до 17.00, — отметили организаторы турнира.
Напомним, что заявки от воскресных школ на участие в шахматном турнире принимаются до 23 марта. Информацию, которую следует написать на электронную почту hram-ryazanka@mail.ru. можно уточнить по телефону:: 8 (916)-740-52-40.
Турнир по шахматам пройдёт по адресу: улица Окская, владение 17. Организаторы рассчитывают на хорошую посещаемость соревнований.
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