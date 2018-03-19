24 марта в храмовом комплексе в ЮВАО организуют шахматный турнир

Организатором соревнований по шахматам выступает воскресная школа «Радовесть», где в субботу пройдёт пятый турнир среди юных шахматистов.

— Турнир будет проходить на территории храмового комплекса в доме причта с 13.00 до 17.00, — отметили организаторы турнира.

Напомним, что заявки от воскресных школ на участие в шахматном турнире принимаются до 23 марта. Информацию, которую следует написать на электронную почту hram-ryazanka@mail.ru. можно уточнить по телефону:: 8 (916)-740-52-40.

Турнир по шахматам пройдёт по адресу: улица Окская, владение 17. Организаторы рассчитывают на хорошую посещаемость соревнований.