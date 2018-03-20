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Шахматисты Воскресенского примут участие в соревнованиях
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Шахматисты Воскресенского примут участие в соревнованиях 

Префектура ТиНАО города Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Команда по шахматам из Дома культуры и спорта «Воскресенское» 25 марта представит свое поселение на соревнованиях в Рязановском.
— От нашего учреждения отправится коллектив из шести человек. На соревнованиях по шахматам, которые пройдут в рамках Межокружной спартакиады «Спорт для всех», выступят игроки старшей возрастной категории, — рассказал заведующий отделом по спорту ДКиС «Воскресенское» Вадим Крылов.
Он добавил, что шахматисты в настоящее время активно готовятся к соревнованиям. Кроме этого, представители старшего поколения сопроводят ребят на турнир и проконсультируют их перед началом состязаний.
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