Шахматисты Воскресенского примут участие в соревнованиях

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Команда по шахматам из Дома культуры и спорта «Воскресенское» 25 марта представит свое поселение на соревнованиях в Рязановском.

— От нашего учреждения отправится коллектив из шести человек. На соревнованиях по шахматам, которые пройдут в рамках Межокружной спартакиады «Спорт для всех», выступят игроки старшей возрастной категории, — рассказал заведующий отделом по спорту ДКиС «Воскресенское» Вадим Крылов

Он добавил, что шахматисты в настоящее время активно готовятся к соревнованиям. Кроме этого, представители старшего поколения сопроводят ребят на турнир и проконсультируют их перед началом состязаний.