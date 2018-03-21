В Челябинске соревнуются лучшие шахматисты и шашисты Урала

Чемпионат УРФО по классическим шахматам и шашкам проходит в Челябинске МБУ СШOP № 9. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Спортсмены съехались на традиционные соревнования из разных городов Уральского федерального округа.. Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области делегировали своих сильнейших шахматистов для участия в соревнованиях.

«География турнира представлена всеми субъектами УрФО: Стартовые списки турниров возглавляют международный гроссмейстер Алексей Придорожный (ХМАО) и женский мастер ФИДЕ Наталья Деникина (Челябинск)», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Известно, что итогом соревнований станет присвоение титула чемпиона УРФО среди мужчин и среди женщин. Часть участников получит шанс выступить в Высшей лиге чемпионата России по шахматам-2018. Кроме того, запланированы и денежные призы для победителей. Награждение победителей состоится 27 марта.