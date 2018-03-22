Ямальский виртуоз черно-белой доски сражается за титул и путёвку в высшую лигу чемпионата России

В Челябинске проходит чемпионат УрФО по классическим шахматам среди мужчин и женщин, который продлится до 27 марта. Игроки, занявшие призовые места, получат возможность участвовать в высшей лиге национального чемпионата. Кроме того, их наградят денежными призами.

В мужских состязаниях участвуют 63 спортсмена, из которых 5 — международные гроссмейстеры. В женских соревнованиях — 28 участниц.

За победу борется и действующий чемпион Уральского федерального округа, международный мастер из Салехарда Сергей Савицкий