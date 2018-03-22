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Ямальский виртуоз черно-белой доски сражается за титул и путёвку в высшую лигу чемпионата России
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Ямальский виртуоз черно-белой доски сражается за титул и путёвку в высшую лигу чемпионата России 

ИА Север-Пресс 42 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Челябинске проходит чемпионат УрФО по классическим шахматам среди мужчин и женщин, который продлится до 27 марта. Игроки, занявшие призовые места, получат возможность участвовать в высшей лиге национального чемпионата. Кроме того, их наградят денежными призами.
В мужских состязаниях участвуют 63 спортсмена, из которых 5 — международные гроссмейстеры. В женских соревнованиях — 28 участниц.
За победу борется и действующий чемпион Уральского федерального округа, международный мастер из Салехарда Сергей Савицкий.
Сергей Савицкий — воспитанник Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, участник и призер различных окружных, всероссийских и международных турниров по шахматам. Так, в 2012 году Сергей прекрасно выступил на мировом первенстве, где занял шестое место и победил в личном первенстве Европы по быстрым шахматам. Отметим, Сергей Савицкий и Павел Потапов в 2010 году играли на 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде — впервые в истории ямальских шахмат.
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