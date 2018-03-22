Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского — 2018» пройдет в Нижнем Новгороде

фото pixabay.comВсероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского — 2018» пройдет в Нижнем НовгородеС 23 марта по 2 апреля в Нижнем Новгороде в филиале СамГУПС (пл. Комсомольская-3) состоится 4-й Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского — 2018».

Церемония открытия фестиваля — 23 марта года в 15:00 Фестиваль будет состоять из 8 турниров:

— этап Кубка России по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет;

— оpen — турнир для всех желающих;

— турнир по быстрым шахматам;

— блицтурнир;

— первенство среди студентов Нижегородского филиала СамГУПС;

— мастер-класс по го.

Впервые в рамках фестиваля состоятся:

— Всероссийский парный турнир «Семейный»;

— Межрегиональный командный турнир, посвященный 150-летию со дня рождения А. М. Горького.

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде в четвертый раз и с каждым годом становится все популярнее. В 2015 году играли 137 детей, в 2016 году — 159. В 2017 году играли уже 267 детей, команда Нижегородской области завоевала 1-е место в медальном зачете по итогам детских турниров.

В соревнованиях планируют принять участие более 300 сильнейших шахматистов из Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Пермского края, республики Татарстан, Удмуртской республики, Чувашской республики, республик Марий Эл и Башкортостан, а также впервые заявились шахматисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и зарубежных стран, таких как Мексика, Индия, Туркменистан.

В этом году «Кубок Минина и Пожарского» проводится в год 150-летия со дня рождения А. М. Горького, и шахматисты не могли остаться в стороне от этой значимой даты. Юбилею писателя посвящен Межрегиональный командный турнир, а также планируется проведение эксклюзивной экскурсионной программы «Нижний, Горький и не только!» и торжественное возложение участниками фестиваля цветов к памятнику Максиму Горькому.