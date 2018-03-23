Запрещенные ходы: как выиграть в шахматы, не касаясь фигур

Многие гроссмейстеры использовали психологические приемы, которые едва ли можно счесть корректными. «МИР 24» вспомнил наиболее яркие случаи неспортивного поведения в шахматах.

Достойный дебют

Обеспечить себе победу можно, даже не притронувшись к фигурам. Один из скандальных случаев в истории шахмат произошел в 1937 году. Тогда на чемпионате Украинской ССР Ефим Корчмар запер своего партнера, Евсея Поляка, в уборной. В результате Корчмару досталось победное очко, и он стал одним из призеров первенства.

Другой распространенный прием — опоздание на игру. Его практиковали практически все известные гроссмейстеры от Эммануила Ласкера до Роберта Фишера , пока ФИДЕ не приравняла опоздание к проигрышу. Например, Ласкер на турнире в Санкт-Петербурге в 1909 году опаздывал вполне целенаправленно: на встречу с Карлом Шлехтером он задержался на полчаса, с Федором Дуз-Хотимирским — на 12 минут, с Савелием Тартаковером — на 10 минут. По пять минут второго чемпиона мира пришлось ждать Жаку Мизесу и Анри Берну. Такие задержки заставляли противников немецкого шахматиста серьезно понервничать.

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Сходный прием использовал и Фишер в ходе знаменитого противостояния с Борисом Спасским в 1972 году. Американец задерживался постоянно, что очень злило советского гроссмейстера. Тогда он принял контрмеры: сам приехал вовремя, но не вышел на сцену, а остался в комнате отдыха за кулисами. Через три минуты после включения часов появился Фишер, игравший белыми. Он удивился отсутствию соперника, который появился только через две минуты. С тех пор Фишер больше не опаздывал. Шахматная корона, напомним, в итоге досталась американцу.

Важным приемом, который нередко практикуют перед началом партии, является отказ жать руку сопернику. На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее болгарский гроссмейстер Иван Чепаринов демонстративно отказался отдать должное традициям и проявить уважение к партнеру — англичанину Найджелу Шорту . Судьи постановили, что Чепаринов нарушил регламент. Коварный замысел шахматиста из Болгарии не удался, в итоге он дважды проиграл партию с Шортом. Несмотря на серьезные санкции, жест Чепаринова на том же турнире повторили россиянин Владимир Крамник и болгарин Веселин Топалов.

Гипноз и как с ним бороться

Некоторые суеверные шахматисты верят, что знаменитые гроссмейстеры обладают сверхспособностями и могут едва ли не загипнотизировать своих соперников. Например, один вид Гарри Каспарова настолько пугал соперников, что они нередко просили его сменить выражение лица. В свое время специалисты также говорили о «фишеробоязни», которой страдали в 1970-е гг. многие претенденты на шахматную корону.

Восьмой чемпион мира по шахматам Михаил Таль также якобы гипнотизировал соперников пронзительным немигающим взглядом. В 159 году один из его соперников, американец Пал Бенко даже надел солнцезащитные очки. Будущий обладатель шахматной короны достойно ответил конкуренту.

«Таль, обладавший неиссякаемым чувством юмора, позаимствовал у Петросяна огромные солнцезащитные очки и тоже надел их, к большому удовольствию зрителей. Рассмеялся даже Бенко, по достоинству оценив эту шутку. Впрочем, ни очки, ни чувство юмора Бенко не спасли», — рассказывал Каспаров в своей книге.

Гамбит со свечками и разговоры за доской

Хитрости в шахматах известны с давних пор. Еще в XV веке испанский гроссмейстер Хуан Рамирес Лусена советовал усаживать партнера так, чтобы ему мешал свет. По его словам, это позволит обеспечить быструю победу.

Другой прием, напрямую запрещенный ФИДЕ, — разговоры за доской. Однако даже в современной истории есть примеры, когда шахматисты не могли держать язык за зубами. В 1967 году Эдуард Гуфельд в партии с Николаем Крогиусом постоянно напоминал ему, чтобы тот считал ходы. Такая тактика принесла Гуфельду победу.

Сбивать соперника можно и другими, вполне легальными способами, например, постоянно предлагать агрессивно настроенному сопернику ничью. Нередко мешать своему конкуренту можно и совершенно непреднамеренно. Так, многие шахматисты, например Тигран Петросян , в моменты волнения перебирали ногами под столом. Эта привычка на одном из турниров вывела из себя знаменитого «злого шахматиста» — четырехкратного чемпиона СССР Виктора Корчного . Он попросил вмешаться судью, однако тот проигнорировал его просьбу. Тогда Корчному пришлось наводить порядок под столом «своими ногами».

Играй на своей территории

Победу можно одержать не только раздражая соперника, но и создавая комфортные условия для себя. Во время третьей партии матча Спасский — Фишер в 1972 году американец настаивал, чтобы игра была проведена в закрытом помещении.

Фишеру было неприятно появляться на публике после двух поражений от советского гроссмейстера. Спасский согласился. В результате он проиграл и следующую партии, и шахматную корону. «Фишеру нельзя уступать даже в мелочах», — сказал по этому поводу Тигран Петросян.

Современные шахматисты также весьма бдительно относятся к своему комфорту. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен потребовал убрать камеры из комнаты для отдыха для претендентов на шахматную корону. По словам спортивного обозревателя телеканала NRK Нины Берлунг, замкнутый норвежец просто не привык к такому вниманию со стороны прессы. Скандинавский гроссмейстер всерьез опасается, что назойливые журналисты могут помешать ему сконцентрироваться в противостоянии с Карякиным и подтвердить титул обладателя шахматной короны.

Старейший среди ныне живущих в мире гроссмейстеров, международный международный гроссмейстер и арбитр Юрий Авербах считает, что Карлсен и Корякин уже в пятый раз сыграли вничью из-за слишком короткой дистанции — они играют до 12 партий в каждом туре, а не до 48, как это было возможно раньше согласно шахматному регламенту. За такой короткий период они просто не успевают продемонстрировать весь свой игровой потенциал. Он добавил, что для исхода игры очень важно возрастное соотношение игроков. Так как норвежский и российский спортсмен оба молоды, их шансы на победу примерно одинаковы.

«Никогда еще за всю историю шахмат не было, чтобы играли такие молодые ребята. Раньше это были люди в возрасте — около 40 лет. И я вижу по ним, что в юном возрасте шахматисты играют гораздо лучше», — сказал Авербах.