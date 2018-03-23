Карякин: хочу пожелать Сироткину показать достойный результат

«Сегодня стартовал очередной сезон Формулы-1. Честно говоря, раньше Формула-1 у меня не вызывала такого интереса. Однако с появлением россиян я всё больше слежу за Королевой автоспорта. В этом году у нас дебютирует в главном автоспортивном чемпионате мира Сергей Сироткин. Я в меру возможностей следил за его карьерой и очень рад, что все его труды принесли свои плоды и он дебютирует в чемпионате — ещё и в команде «Уильямс», у которой богатая на успехи история.

Хочу пожелать Сергею проявить всё своё мастерство и показать достойный результат. Ну и главное, Сергей — удачи тебе. Без удачи в автоспорте очень сложно — это я испытал на себе на прошедшем «Дакаре». А если говорить глобально, то я надеюсь, что в один прекрасный день российский гонщик сможет выступать за российскую команду на конкурентноспособной машине класса Формулы-1, сделанной в России. У нас очень сильные технические специалисты — и я уверен, им это по силам.

P. S. Обязательно найду время в воскресенье утром и посмотрю за его дебютом вживую», — написал Карякин в своём аккаунте в «Инстаграме».