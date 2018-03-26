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Эксперт поделился ожиданиями от партии между Крамником и Дин Лижэнем
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Эксперт поделился ожиданиями от партии между Крамником и Дин Лижэнем 

Газета.Ru 2 часа назад
российский гроссмейстер Даниил Юффа поделился ожиданиями от партии между Владимиром Крамником и Дин Лижэнем на турнире претендентов.
"Одержавший в 12-м туре свою первую победу Дин Лижэнь будет пытаться обыграть Владимира Крамника. Тот, потерявший все шансы бороться за первое место, заиграл легко и красиво. Для любителей зрелищных партий осталась интрига: сколько еще фигур пожертвует Крамник в оставшихся играх. На мой взгляд, он не проиграет китайцу и тем самым поможет двум другим российским гроссмейстерам", — цитирует Юффа газета «Известия».
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