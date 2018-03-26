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Сборная Академического района вошла в тройку сильнейших в окружном турнире по шахматам
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Сборная Академического района вошла в тройку сильнейших в окружном турнире по шахматам 

Твоя Газета 25 минут назад
Фото: Твоя Газета
В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в ДИВС «Содружество» был организован окружной турнир по шахматам, в котором успешно выступила сборная команда Академического района.
Команда шахматистов Академического района продемонстрировала мастерство и креативность в каждой игре турнира, и по итогам соревнований во всех возрастных группах заняла третье место на пьедестале почета.
Особо отличились в ходе турнира наши ветераны, которые достойно представляли Академический район. Так, Юрий Селезнев выиграл первое место на первой доске, а на второй доске второе место занял Виктор Левин.
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