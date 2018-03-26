Сборная Академического района вошла в тройку сильнейших в окружном турнире по шахматам

В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в ДИВС «Содружество» был организован окружной турнир по шахматам, в котором успешно выступила сборная команда Академического района.

Команда шахматистов Академического района продемонстрировала мастерство и креативность в каждой игре турнира, и по итогам соревнований во всех возрастных группах заняла третье место на пьедестале почета.