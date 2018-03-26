Шахматный турнир проведут в клубе «Октябрьский» 3 апреля

Шахматный турнир в честь Международного дня детской книги пройдет в районе. Событие намечено на 3 апреля.

Организаторами станут представители шахматно-шашечного клуба «Октябрьский».

— Мы регулярно проводим соревнования, приуроченные к различным праздникам. На турнир приглашаются москвичи в возрасте от пяти до 86 лет, — прокомментировал директор ШШК «Октябрьский» Сергей Куракулов

Он уточнил, что на такие мероприятия приходит не менее 12 человек. Максимальное число игроков — 60. Посоревноваться могут как профессионалы, так и любители. Мероприятие начнется в 19:00.