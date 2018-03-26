Игорь Павлов из Красноярска выиграл турнир по русским шашкам памяти Гаруна Курбанова 

Игорь Павлов из Красноярска выиграл турнир по русским шашкам памяти Гаруна КурбановаМастер спорта России из Красноярска Игорь Павлов стал лучшим на открытом Всероссийском турнира памяти общественно-политического деятеля Гаруна Курбанова.
Соревнования проходили в Махачкале 23-25 марта. Участниками турнира стали около 50 сильнейших шашистов страны, среди которых чемпионы мира и России, международные гроссмейстеры и мастера спорта.
В число призеров турнира также вошли Мажит Саршаев из Астраханской области, международный гроссмейстер Алексей Шонин из Москвы и гроссмейстер Сергей Александрин из Ростовской области.
Дагестанцам Шамилю Алиеву, Исмаилу Исмаилову и Гаджимураду Алиеву не удалось попасть в число призеров, однако они выполнили норматив мастеров спорта России.