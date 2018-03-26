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Игорь Павлов из Красноярска выиграл турнир по русским шашкам памяти Гаруна Курбанова
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Игорь Павлов из Красноярска выиграл турнир по русским шашкам памяти Гаруна Курбанова 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Игорь Павлов из Красноярска выиграл турнир по русским шашкам памяти Гаруна КурбановаМастер спорта России из Красноярска Игорь Павлов стал лучшим на открытом Всероссийском турнира памяти общественно-политического деятеля Гаруна Курбанова.
Соревнования проходили в Махачкале 23-25 марта. Участниками турнира стали около 50 сильнейших шашистов страны, среди которых чемпионы мира и России, международные гроссмейстеры и мастера спорта.
В число призеров турнира также вошли Мажит Саршаев из Астраханской области, международный гроссмейстер Алексей Шонин из Москвы и гроссмейстер Сергей Александрин из Ростовской области.
Дагестанцам Шамилю Алиеву, Исмаилу Исмаилову и Гаджимураду Алиеву не удалось попасть в число призеров, однако они выполнили норматив мастеров спорта России.
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