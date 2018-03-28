Шахматисты из Митина стали сильнейшими в округе

Сборная района Митино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по шахматам. Интеллектуальные состязания проводились в рамках спартакиады «Спорт для всех» в трех возрастных категориях: 18-30 лет, 31-45 лет и 46-59 лет.

— Турнир прошел по круговой системе в один круг. Контроль времени составил 10 минут на одну партию каждому из участников, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО. — По итогам соревнований будет сформирована сборная округа для участия в городском турнире.

Второе место заняла команда района Строгино, на третьем — шахматисты из Северного Тушина.

Победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.