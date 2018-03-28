Ещё
Шахматисты из Митина стали сильнейшими в округе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматисты из Митина стали сильнейшими в округе 

Префектура СЗАО города Москвы 28 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сборная района Митино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по шахматам. Интеллектуальные состязания проводились в рамках спартакиады «Спорт для всех» в трех возрастных категориях: 18-30 лет, 31-45 лет и 46-59 лет.
— Турнир прошел по круговой системе в один круг. Контроль времени составил 10 минут на одну партию каждому из участников, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО. — По итогам соревнований будет сформирована сборная округа для участия в городском турнире.
Второе место заняла команда района Строгино, на третьем — шахматисты из Северного Тушина.
Победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Фронтовыми дорогами» пройдет в СЗАО Основной состав ФК «Строгино» сыграет с командой «Зоркий» Окружной чемпионат по русским шашкам пройдет в «Атоме»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ22
Мутко раскрыл тайну своего имени45
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Аргентинец из «Зенита» пожаловался на гаишников2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение