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Шахматисты из Бутырского района стали бронзовыми призерами окружных соревнований
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Шахматисты из Бутырского района стали бронзовыми призерами окружных соревнований 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Окружной турнир по шахматам состоялся в минувшие выходные в помещении центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» на Хачатуряна. Команда Бутырского района, принимавшая участие в соревнованиях, заняла третье место.
— Турнир проходил в рамках спартакиады «Спорт для всех» в двух возрастных категориях: от 18 до 30 лет и от 31 до 59 лет. Наши шахматисты показали хороший результат и стали бронзовыми призерами турнира, — сообщил руководитель спортивного подразделения ГБУ ДСЦ «Гармония» Сергей Беспалов.
Все члены команды были награждены медалями и грамотами. (то)
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