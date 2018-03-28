Шахматисты из Бутырского района стали бронзовыми призерами окружных соревнований

Окружной турнир по шахматам состоялся в минувшие выходные в помещении центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» на Хачатуряна. Команда Бутырского района, принимавшая участие в соревнованиях, заняла третье место.

— Турнир проходил в рамках спартакиады «Спорт для всех» в двух возрастных категориях: от 18 до 30 лет и от 31 до 59 лет. Наши шахматисты показали хороший результат и стали бронзовыми призерами турнира, — сообщил руководитель спортивного подразделения ГБУ ДСЦ «Гармония» Сергей Беспалов

Все члены команды были награждены медалями и грамотами. (то)