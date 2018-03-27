Ещё
Юные шахматисты из Конькова отличились на окружных соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные шахматисты из Конькова отличились на окружных соревнованиях 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
24 марта 2018 года во дворце игровых видов спорта «Содружество» на Новоясеневском проспекте, дом 30 прошли окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Команда района Коньково приняла в них участие.
Лидерами стали юные спортсмены из Южного Бутова, шахматисты из Конькова блеснули лишь в личных зачетах. Особо отличились в ходе турнира два ребенка: Златинская Валентина на четвертой доске завоевала I место, а Нихат Гезалов на 5 доске — II место. «Все участники достойно представляли район Коньково», — отметили в СДЦ «Гладиатор».
Коньково: последние новости
Курсанты университета МВД поучаствовали в отборочном этапе ежегодных открытых соревнований в области информационной безопасности Дошкольники выполнили задания первого тура олимпиады «Наше наследие» Объявлены финалисты конкурса «Голос» в МФЮА
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию25
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение