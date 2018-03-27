Юные шахматисты из Конькова отличились на окружных соревнованиях

24 марта 2018 года во дворце игровых видов спорта «Содружество» на Новоясеневском проспекте, дом 30 прошли окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Команда района Коньково приняла в них участие.

Лидерами стали юные спортсмены из Южного Бутова, шахматисты из Конькова блеснули лишь в личных зачетах. Особо отличились в ходе турнира два ребенка: Златинская Валентина на четвертой доске завоевала I место, а Нихат Гезалов на 5 доске — II место. «Все участники достойно представляли район Коньково», — отметили в СДЦ «Гладиатор».