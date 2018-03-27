Завершилось традиционное, детско-юношеское лично-командное первенство по шахматам ГБУ «ФАВОРИТ»

Возраст участников первенства от 6 до 12 лет. Соревнование проходило в течение 3-х месяцев, и состояло из личного и командного турниров.

Личное первенство прошло в виде кругового турнира, с классическим контролем времени 50 мин + 10 сек на ход, и записью партий. В нем приняли участие сильнейшие юниоры

г. Зеленограда, не старше 2005 г.р., представлявшие шахматные клубы «Фаворит», «Спартаковец» и «Талисман», всего 10 участников. Убедительную победу одержал Ушаков Никита (Фаворит), выигравший все 9 своих партий! Второе и третье места, с 7 очками из 9 возможных, поделили Чернаков Даниил (Фаворит) и Белозёров Владислав (Спартаковец). По личной встрече серебро у Чернакова. Белозеров третий.

Вторая часть соревнования состояла из командного турнира, в котором приняли участие 17 юных воспитанников шахматных клубов «Фаворит» и «Спартаковец». Юные шахматисты были поделены на команды по территориальному признаку, каждая команда представляла свой микрорайон. Всего по 3 игрока в каждой команде, с участием запасных игроков.

Турнир был проведен по круговой системе, при участии 5 команд. Зачет велся по сумме всех очков, набранных участниками команды. Контроль времени 10 мин+ 5 сек на ход, по правилам Фиде для быстрых шахмат.

Итоги турнира: 1 место команда 10 мкр,10 очков (Чернаков Даня, Мушаев Гаря, Черепанов Вася, запасная Ефимова Соня)

2 место команда 14 мкр, 8 очков (Ушаков Никита, Ташлинцев Ярослав, Гоциридзе Валера, запасной Чус Миша)

3 место команда 20 мкр,6 очков (Белозеров Влад, Казаков Ваня, Есаян Рома)

Лучшие результаты по доскам: 1-ая Ушаков Никита 3,5 из 4 возможных. 2-ая Казаков Ваня и Мушаев Гаря, оба по 3 из 4. 3-я Черепанов Вася 4 (две игры заменяла Ефимова Соня).

Победитель и призеры личного первенства были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней. Победитель и призеры командного первенства также были награждены медалями и командными дипломами.

Организовал и провел соревнование инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Гашев Александр Анатольевич.