Ещё
Шахматисты Чертанова Северного прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматисты Чертанова Северного прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Семь воспитанников Александра Михайловича Демина, который руководит шахматной студией «Маэстро» на Сумском», прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги». Соревнования состоятся в эту субботу, 31 марта.
Интеллектуальные состязания рассчитаны на участников от 2004 до 2013 годов рождения. Всех спортсменов делят на три возрастные категории: 2004-2008, 2009-2010 и 2011-2013 года рождения. Каждая группа включает по 35, 50 и 30 шахматистов соответственно. По состоянию на 29 марта свободным осталось только одно регистрационное место в средней возрастной категории.
Среди подавших заявку на участие в турнире семь занимаются в районной шахматной студии, четыре из них выступят в группе самых маленьких.
Напомним, что для победы спортсменам должны присудить от 5 до 7 баллов. Результаты каждого тура будут вноситься в онлайн-таблицу. Более подробная информация о предстоящих соревнованиях доступна на сайте шахматной школы «Чертаново».
Фото: Шахматная школа «Чертаново»
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
На «Арене Чертаново» пройдут матчи Всероссийского турнира «Chertanovo Cup» Команда «Чертаново»-2010 стала победителем турнира «Фестиваль футбола» Директор центра «Энергия.RU» отчитался перед жителями о проведенных зимой мероприятиях
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР53
Медведева нашла новую работу
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
США нанесли удар по российским борцам113
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение