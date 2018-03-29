Шахматисты Чертанова Северного прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги»

Семь воспитанников Александра Михайловича Демина , который руководит шахматной студией «Маэстро» на Сумском», прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги». Соревнования состоятся в эту субботу, 31 марта.

Интеллектуальные состязания рассчитаны на участников от 2004 до 2013 годов рождения. Всех спортсменов делят на три возрастные категории: 2004-2008, 2009-2010 и 2011-2013 года рождения. Каждая группа включает по 35, 50 и 30 шахматистов соответственно. По состоянию на 29 марта свободным осталось только одно регистрационное место в средней возрастной категории.

Среди подавших заявку на участие в турнире семь занимаются в районной шахматной студии, четыре из них выступят в группе самых маленьких.

Напомним, что для победы спортсменам должны присудить от 5 до 7 баллов. Результаты каждого тура будут вноситься в онлайн-таблицу. Более подробная информация о предстоящих соревнованиях доступна на сайте шахматной школы «Чертаново».

Фото: Шахматная школа «Чертаново»