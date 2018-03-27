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Карякин лишился шансов на победу в турнире претендентов
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Карякин лишился шансов на победу в турнире претендентов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял шансы на победу в турнире претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.
В своем матче заключительного тура россиянин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем и набрал восемь очков, сравнявшись с американцем Фабиано Каруаной (его матч с россиянином Александром Грищуком на данный момент не завершен). В параллельной партии азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с россиянином Владимиром Крамником, набрав восемь баллов. Таким образом, Карякин гарантированно не сумеет закончить турнир на первой строчке по дополнительным показателям.
Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.
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