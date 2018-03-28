Шахматы помогают «ВСМПО-Ависме» инвестировать в будущее 

Развивая детей.
В 2017 году в Верхней Салде стартовал проект по развитию шахматного спорта при поддержке корпорации «ВСМПО-Ависма». В его рамках в школах города были введены профильные уроки и открыт корпоративный клуб.
585 учеников 20 первых классов занимаются по авторской программе мастера FIDE (Международная шахматная федерация) Владимира Комиссарова. Вместе с разработчиком учебных материалов трудятся еще два тренера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
Четыре группы первоклассников дважды в неделю занимаются в корпоративном шахматном клубе «Дебют», открытом в Верхней Салде. На его базе горожане всех возрастов оттачивают навыки черно-белых сражений. Активно проводятся в клубе детские и взрослые турниры, а также открытые чемпионаты «ВСМПО-Ависмы» по шахматам. «Дебют» принял и Кубок по шахматам, включенный в программу Корпоративной спартакиады сезона 2017-2018.
Проект по популяризации шахмат руководство корпорации называет «долговременным инвестированием в будущее». По словам генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, для детей Верхней Салды эта игра стала «трамплином для интеллектуального развития».
"Шахматы — это то, что реально развивает мозговую деятельность. А за счет умных людей развиваются и становятся лучше и те города, где они живут", — подчеркнул М. Воеводин.
Стоит отметить, что «ВСМПО-Ависма» поддерживает шахматный спорт на самом высоком уровне. Корпорация выступает генеральным спонсором прославленного гроссмейстера Сергея Карякина, надеясь, что его успех вдохновит школьников Верхней Салды на развитие.