Шахматы помогают «ВСМПО-Ависме» инвестировать в будущее

Развивая детей.

В 2017 году в Верхней Салде стартовал проект по развитию шахматного спорта при поддержке корпорации «ВСМПО-Ависма» . В его рамках в школах города были введены профильные уроки и открыт корпоративный клуб.

585 учеников 20 первых классов занимаются по авторской программе мастера FIDE (Международная шахматная федерация) Владимира Комиссарова . Вместе с разработчиком учебных материалов трудятся еще два тренера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Четыре группы первоклассников дважды в неделю занимаются в корпоративном шахматном клубе «Дебют», открытом в Верхней Салде. На его базе горожане всех возрастов оттачивают навыки черно-белых сражений. Активно проводятся в клубе детские и взрослые турниры, а также открытые чемпионаты «ВСМПО-Ависмы» по шахматам. «Дебют» принял и Кубок по шахматам, включенный в программу Корпоративной спартакиады сезона 2017-2018.

Проект по популяризации шахмат руководство корпорации называет «долговременным инвестированием в будущее». По словам генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, для детей Верхней Салды эта игра стала «трамплином для интеллектуального развития».

"Шахматы — это то, что реально развивает мозговую деятельность. А за счет умных людей развиваются и становятся лучше и те города, где они живут", — подчеркнул М. Воеводин.