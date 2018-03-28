В Российской шахматной федерации разочарованы турниром

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов подвел итоги турнира претендентов, который завершился 27 марта в Берлине. Слова специалиста приводит ТАСС.
"В стране сегодня траур, Российская шахматная федерация выражает глубокие соболезнования родным и знакомым погибших в Кемерове", — сказал Филатов в начале разговора.
Президент рассказал о неутешительных результатах прошедшего турнира претендентов.
"Что касается результата турнира претендентов, то мы не выполнили главную цель — не попали на матч за звание чемпиона мира. Разумеется, результат крайне отрицательный, мы все разочарованы", — отметил он.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что доволен своим выступлением на турнире претендентов.