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В Российской шахматной федерации разочарованы турниром
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В Российской шахматной федерации разочарованы результатами турнира претендентов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов подвел итоги турнира претендентов, который завершился 27 марта в Берлине. Слова специалиста приводит ТАСС.
"В стране сегодня траур, Российская шахматная федерация выражает глубокие соболезнования родным и знакомым погибших в Кемерове", — сказал Филатов в начале разговора.
Президент рассказал о неутешительных результатах прошедшего турнира претендентов.
"Что касается результата турнира претендентов, то мы не выполнили главную цель — не попали на матч за звание чемпиона мира. Разумеется, результат крайне отрицательный, мы все разочарованы", — отметил он.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что доволен своим выступлением на турнире претендентов.
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