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Сборная Молжаниновского достойно выступила на окружном турнире по шахматам
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Сборная Молжаниновского достойно выступила на окружном турнире по шахматам 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшее воскресенье, 25 марта, на базе спортивно-досугового центра «Вдохновение» прошел окружной этап турнира по шахматам. Борьбу за награды вели школьники в возрасте до 17 лет.
В возрастной категории до 11 лет учащийся «Школы Перспектива» Кирилл Кондрашев возглавил тройку призеров и завоевал золотую награду.
— Администрация муниципального округа Молжаниновский благодарит команду нашего района за активное участие в соревнованиях, руководство «Школы Перспектива» — за взаимодействие, а также мы сердечно поздравляем Кирилла Кондрашева с заслуженной победой, — отметили в администрации муниципального округа.
Всего же в состав команды от района Молжаниновский вошло 9 человек. Соревнования прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». (то)
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