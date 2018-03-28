Сборная Молжаниновского достойно выступила на окружном турнире по шахматам

В минувшее воскресенье, 25 марта, на базе спортивно-досугового центра «Вдохновение» прошел окружной этап турнира по шахматам. Борьбу за награды вели школьники в возрасте до 17 лет.

В возрастной категории до 11 лет учащийся «Школы Перспектива» Кирилл Кондрашев возглавил тройку призеров и завоевал золотую награду.

— Администрация муниципального округа Молжаниновский благодарит команду нашего района за активное участие в соревнованиях, руководство «Школы Перспектива» — за взаимодействие, а также мы сердечно поздравляем Кирилла Кондрашева с заслуженной победой, — отметили в администрации муниципального округа.

Всего же в состав команды от района Молжаниновский вошло 9 человек. Соревнования прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». (то)