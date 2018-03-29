Глава ФИДЕ назвал магией вторую подряд встречу шахматистов с фамилиями на букву «К»

"Впервые соперник Карлсена по чемпионскому матчу будет моложе его (25-летний Фабиано Каруана младше Магнуса Карлсена на два года — "Газета.Ru" ), — цитирует Илюмжинова газета «Известия»

"Шахматы молодеют, и я считаю, что программа ФИДЕ «Шахматы в школы» дала выдающийся результат. Ведь Карлсен, Карякин и Каруана были лауреатами нашей премии.

Во-вторых, в чемпионском матче вновь поборются шахматисты, чьи фамилии начинаются на букву «К». В этом я вижу магию шахмат", — сказал глава ФИДЕ.

Он отметил, что многие ждали победы Владимира Крамника и его матча с Карлсеном.

"Могли бы встретиться представители двух разных поколений, и это придало бы игре особую интригу. Но Владимир не смог победить в Берлине, хотя и выдал несколько гениальных партий", — добавил Илюмжинов.

Ранее Илюмжинов назвал победителя турнира претендентов Фабиано Каруану сильным гроссмейстером.