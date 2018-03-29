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Глава ФИДЕ назвал магией вторую подряд встречу шахматистов с фамилиями на букву «К»
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Глава ФИДЕ назвал магией вторую подряд встречу шахматистов с фамилиями на букву «К» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает магией, что второй год подряд в матче за шахматную корону встретятся гроссмейстеры с фамилиями начинающимися на букву «К».
"Впервые соперник Карлсена по чемпионскому матчу будет моложе его (25-летний Фабиано Каруана младше Магнуса Карлсена на два года — "Газета.Ru"), — цитирует Илюмжинова газета «Известия».
"Шахматы молодеют, и я считаю, что программа ФИДЕ «Шахматы в школы» дала выдающийся результат. Ведь Карлсен, Карякин и Каруана были лауреатами нашей премии.
Во-вторых, в чемпионском матче вновь поборются шахматисты, чьи фамилии начинаются на букву «К». В этом я вижу магию шахмат", — сказал глава ФИДЕ.
Он отметил, что многие ждали победы Владимира Крамника и его матча с Карлсеном.
"Могли бы встретиться представители двух разных поколений, и это придало бы игре особую интригу. Но Владимир не смог победить в Берлине, хотя и выдал несколько гениальных партий", — добавил Илюмжинов.
Ранее Илюмжинов назвал победителя турнира претендентов Фабиано Каруану сильным гроссмейстером.
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