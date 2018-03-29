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Кирсан Илюмжинов: "
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Кирсан Илюмжинов: " 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ​) Кирсан Илюмжинов сравнил победителя турнира претендентов Фабиано Каруану с 11-м чемпионом мира Бобби Фишером. Также он отметил работу тренера бразильца Рустама Касымджанова.
— Каруана — очень сильный гроссмейстер, — цитируеют "Известия" Илюмжинова. — По отношению к шахматам, уровню подготовки и концентрации я могу сравнить его с Бобби Фишером. Несколько раз мы пересекались с ним в аэропорту после крупных турниров, и я был удивлен, что даже в тот момент, когда можно отдохнуть, выпить кофе и отвлечься от игры, он начинал подготовку к следующему соревнованию. Также отмечу работу его тренера — знаменитого гроссмейстера Рустама Касымджанова (чемпион мира по версии ФИДЕ). У него легкая рука. Он готовил Виши Ананда к чемпионскому матчу против Крамника, который тот выиграл, а теперь отлично натренировал американского гроссмейстера.
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