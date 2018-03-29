Ещё
Десять школьных команд принимают участие в региональном этапе всероссийского турнира по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десять школьных команд принимают участие в региональном этапе всероссийского турнира по шахматам 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославле стартовал региональный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Участие в турнире принимают 10 школьных команд — шесть городских и четыре сельские.
— Это одно из немногих соревнований, которые стартовали в Советском Союзе и благополучно дожили до наших дней, — отметил председатель правления спортивной федерации шахмат Ярославской области Алексей Москвин. — Хотел бы выразить благодарность департаменту образования региона, потому что все годы, какими бы тяжелыми ни были финансовые условия, мы всегда проводили региональный этап соревнований. Шахматы формируют интеллектуальный потенциал нации. Нам, конечно, хочется хороших спортивных результатов, но в первую очередь мы стремимся к тому, чтобы у нас в Ярославской области были талантливые, воспитанные дети.
В составе каждой команды четыре человека — три мальчика и одна девочка. Возраст участников — от 7 до 14 лет.
— Мы заняли первое место в нашем городе и поехали сюда. В шахматы меня мама научила играть, когда мне было четыре года. Играла дома с родителями. Перед турниром выспалась хорошо и совсем не волнуюсь, — рассказала десятилетняя Диана Бахарева из Тутаева.
Команда-победительница отправится защищать честь региона в Сочи на финал соревнований. По словам организаторов, турнир приобрел уже международный статус: к нему присоединились шахматисты из Израиля и Китая.
В планах у спортивной федерации шахмат Ярославской области проведение еще одного мероприятия для школьников «Веселая пешка». Эти соревнования ориентированы на учащихся младших классов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Семь городов области претендуют на гранты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды проживания Участницы всероссийского конкурса «Чайка» сдали нормы ГТО Начался второй этап строительства биатлонного комплекса в «Демино»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам89
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Карпин продает квартиру с шестью туалетами47
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение