Десять школьных команд принимают участие в региональном этапе всероссийского турнира по шахматам

В Ярославле стартовал региональный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Участие в турнире принимают 10 школьных команд — шесть городских и четыре сельские.

— Это одно из немногих соревнований, которые стартовали в Советском Союзе и благополучно дожили до наших дней, — отметил председатель правления спортивной федерации шахмат Ярославской области Алексей Москвин . — Хотел бы выразить благодарность департаменту образования региона, потому что все годы, какими бы тяжелыми ни были финансовые условия, мы всегда проводили региональный этап соревнований. Шахматы формируют интеллектуальный потенциал нации. Нам, конечно, хочется хороших спортивных результатов, но в первую очередь мы стремимся к тому, чтобы у нас в Ярославской области были талантливые, воспитанные дети.

В составе каждой команды четыре человека — три мальчика и одна девочка. Возраст участников — от 7 до 14 лет.

— Мы заняли первое место в нашем городе и поехали сюда. В шахматы меня мама научила играть, когда мне было четыре года. Играла дома с родителями. Перед турниром выспалась хорошо и совсем не волнуюсь, — рассказала десятилетняя Диана Бахарева из Тутаева.

Команда-победительница отправится защищать честь региона в Сочи на финал соревнований. По словам организаторов, турнир приобрел уже международный статус: к нему присоединились шахматисты из Израиля и Китая.

В планах у спортивной федерации шахмат Ярославской области проведение еще одного мероприятия для школьников «Веселая пешка». Эти соревнования ориентированы на учащихся младших классов.