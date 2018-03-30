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Карякин посетил ВДЦ «Орлёнок» и подарил его музею свою куртку с ралли «Дакар»
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Карякин посетил ВДЦ «Орлёнок» и подарил его музею свою куртку с ралли «Дакар» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Российский квадроциклист Сергей Карякин посетил Всероссийский детский центр «Орлёнок», где поучаствовал в открытии академии мотокросса. Кроме того, в ходе визита спортсмен заглянул в «Олимпийский музей» центра. Впечатлениями об этом он поделился на своей официальной странице в «Инстаграме». Карякин также решил внести лепту в развитие музея, подарив ему куртку, в которой он участвовал в ралли-рейде «Дакар».
«Мне провели очень интересную экскурсию, а я решил оставить от себя на память музею тоже дорогу вещь — мою дакаровскую куртку, которая пропитана духом борьбы в тяжелейших условиях южноамериканских дюн. Конечно, трудно расставаться с такими вещами, но я уверен, что мой подарок займёт достойное место в экспозиции этого замечательного Музея», — написал Карякин.
Соответствующий пост можно посмотреть на официальной странице гонщика в социальной сети.
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