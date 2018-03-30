Команда Дмитровского района взяла главный приз окружного шахматного турнира

Команда спортивно-досугового центра «Радуга», который расположен в Дмитровском районе, стала лидером на окружных соревнованиях по шахматам. Турнир проводился в рамках спартакиады «Спорт для всех». Об этом сообщил руководитель спортивной секции районного досугового центра Гаяр Жамалетдинов.

— Наши спортсмены выделились в личном зачете, заняв призовые места почти во всех возрастных категориях: третье место получил Михалев Анатолий в возрастной категории 18–30 лет, а среди участников 46–59 лет шахматисты Бибиков Дмитрий и Чавкин Андрей взяли второе и третье места, — рассказал Жамалетдинов.

Он также добавил, что в финале команда Дмитровского обогнала ближайших соперников, шахматистов из Сокола, всего на одно очко.

Напоминаем, СДЦ «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, д. 149. (мю)