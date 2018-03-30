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Команда Дмитровского района взяла главный приз окружного шахматного турнира
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Команда Дмитровского района взяла главный приз окружного шахматного турнира 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Команда спортивно-досугового центра «Радуга», который расположен в Дмитровском районе, стала лидером на окружных соревнованиях по шахматам. Турнир проводился в рамках спартакиады «Спорт для всех». Об этом сообщил руководитель спортивной секции районного досугового центра Гаяр Жамалетдинов.
— Наши спортсмены выделились в личном зачете, заняв призовые места почти во всех возрастных категориях: третье место получил Михалев Анатолий в возрастной категории 18–30 лет, а среди участников 46–59 лет шахматисты Бибиков Дмитрий и Чавкин Андрей взяли второе и третье места, — рассказал Жамалетдинов.
Он также добавил, что в финале команда Дмитровского обогнала ближайших соперников, шахматистов из Сокола, всего на одно очко.
Напоминаем, СДЦ «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, д. 149. (мю)
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