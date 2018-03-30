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Шахматный турнир прошел в клубе «Октябрьский»
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Шахматный турнир прошел в клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Международное соревнование по шахматам прошло в районе 29 марта.
— В блиц-турнире приняли участие 10 спортсменов до 14 лет. Все они представляли разные страны. Мероприятие мы приурочили к Международному дню детской книги, — пояснил директор шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» Сергей Куракулов.
За детским турниром понаблюдали девять зрителей, которые морально поддерживали юных спортсменов.
Сергей Куракулов напомнил, что подобные соревнования часто проходят в клубе. Обычно стать участником может человек любого возраста или пола. Но иногда проводятся тематические турниры, когда устанавливаются некие рамки для соревнующихся.
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