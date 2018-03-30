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Блиц-турнир по шахматам прошел в районе Якиманка
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Блиц-турнир по шахматам прошел в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Он состоялся 28 марта.
— В этот раз соревнование посвятили Дню Российской гвардии. Свои силы решили проверить 15 спортсменов. В результате состязаний удалось выявить трех лидеров: первое место занял Константин Добровольский, второе — Арсен Мкртчан, на третьем — Дмитрий Минько, — рассказал директор шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» Сергей Куракулов.
Он добавил, что за состязанием наблюдали пять зрителей.
Следующие турниры состоятся в апреле. На них приглашаются как опытные шахматисты, так и любители. Участие в соревнованиях бесплатное. Ограничений по возрасту нет.
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