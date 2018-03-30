Блиц-турнир по шахматам прошел в районе Якиманка

Он состоялся 28 марта.

— В этот раз соревнование посвятили Дню Российской гвардии. Свои силы решили проверить 15 спортсменов. В результате состязаний удалось выявить трех лидеров: первое место занял Константин Добровольский , второе — Арсен Мкртчан, на третьем — Дмитрий Минько, — рассказал директор шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» Сергей Куракулов

Он добавил, что за состязанием наблюдали пять зрителей.

Следующие турниры состоятся в апреле. На них приглашаются как опытные шахматисты, так и любители. Участие в соревнованиях бесплатное. Ограничений по возрасту нет.