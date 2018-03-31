Илья Мерензон: Информация о переносе матча за шахматную корону в США ошибочна

Глава компании World Chess by Agon Limited Илья Мерензон опроверг информацию, что матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной перенесен из Лондона в Сент-Луис. Guardian опубликовал непроверенную информацию, что матч может быть перенесен в Сент-Луис. Информация неверна и основана на комментарии Шахматного клуба Сент-Луиса, что они готовы принять его, если мы этого захотим. Однако нами и FIDE ранее было официально объявлено, что матч пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года, — цитирует Мерензона РИА «Новости» Ранее Guardian сообщило, что матч за звание чемпиона мира могут перенести в Сент-Луис.