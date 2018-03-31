Ещё
Илья Мерензон: Информация о переносе матча за шахматную корону в США ошибочна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Мерензон: Информация о переносе матча за шахматную корону в США ошибочна 

Советский спорт 1 час назад
Глава компании World Chess by Agon Limited Илья Мерензон опроверг информацию, что матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной перенесен из Лондона в Сент-Луис.
Guardian опубликовал непроверенную информацию, что матч может быть перенесен в Сент-Луис. Информация неверна и основана на комментарии Шахматного клуба Сент-Луиса, что они готовы принять его, если мы этого захотим. Однако нами и FIDE ранее было официально объявлено, что матч пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года, — цитирует Мерензона РИА «Новости».
Ранее Guardian сообщило, что матч за звание чемпиона мира могут перенести в Сент-Луис.
Советский спорт: последние новости
Карякин сыграл вничью в Берлине Сергей Рублевский: Два года назад Карякин также в нужный момент обыграл Каруану Роман Павлюченко: Обидно, что так и не стал чемпионом России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника49
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение