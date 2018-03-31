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Каруана: мои шансы с Карлсеном — 50 на 50
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Каруана: мои шансы с Карлсеном — 50 на 50 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский гроссмейстер Фабио Каруана высказался о предстоящем матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Калсена. Слова спортсмена приводит Chess.com.
"Я думаю, что наши шансы — 50 на 50. Если я хорошо подготовлюсь, если он хорошо подготовится, матчи будут равными. Мне необходимо проделать большую работу по подготовке. Очевидно, что в матчах с Карлсеном будет невозможно решить исход игры в свою пользу в дебютах.
Мне нужно будет играть на его уровне. Мне не удастся легко обыграть его в дебютах. В то же время я постараюсь подготовиться так, чтобы в дебюте создавать себе выгодные условия для игры, если у меня черные.
При игре белыми я буду стараться давить на него. Если я сыграю на своем лучшем уровне, то у меня будут реальные шансы на победу", — сказал американец.
Ранее вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким в интервью "Газете.Ru" заявил о том, что шансы Карлсена и Каруаны — 70 на 30.
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