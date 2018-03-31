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Россиянка Бондарук заняла второе место на чемпионате Европы по быстрым шахматам
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Россиянка Бондарук заняла второе место на чемпионате Европы по быстрым шахматам 

Советский спорт 1 час назад
В соревнованиях женщин шесть шахматисток набрали по восемь очков. По дополнительным показателем чемпионкой Европы стала немка Элизабет Петц.
Второе место заняла представительница России Анастасия Бонадарук. На третьем месте украинка Анна Музычук.
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